مصرع طالب ابتدائي غرقا أثناء محاولته الهروب من حرارة الطقس بالمنيا

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لقي طالب مصرعه غرقا أثناء الهروب من الموجة الحارة والسباحة بخزان مياه بمزرعة والده في المنيا.

تلقى اللواء محمد عبد التواب مدير أمن المنيا إخطارا من عمليات النجدة بمصرع مصطفي عادل جمعة ، 12 سنة، طالب بالصف السادس الابتدائي، ومقيم بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، غرقا بخزان مياه الأرض الزراعية المجاور للقرية أثناء تعلم السباحة .

تم انتشال جثة الغريق ونقلها لمستشفي العدوة تحت تصرف النيابة العامة، حيث أكد تقرير الدكتور خلف رياض، مفتش الصحة، وفاة الطالب بإسفكسيا الغرق دون شبهة جنائية .