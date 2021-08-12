مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين غرقا في بحر يوسفي بابوقرقاص بالمنيا

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لقي 7 أشخاص مصرعهم من أسرة واحدة، فيما أصيب 5 آخرين، اثر سقوط دراجة بخارية ذات العجلات الثلاثة «تروسيكل» في مجري البحر اليوسفي بمركز أبوقرقاص بالمنيا .

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا ، اخطارا من عمليات النجدة، بسقوط دراجة بخارية، ذات العجلات الثلاثة «تروسيكل» بمجرى البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس بدائرة أبوقرقاص .

انتقل فريق الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة، تم انتشال جثث الضحايا ونقل المصابين إلى مستشفي أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.