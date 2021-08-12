أخبار عاجلة

تقرير: ما الذي يمنع طالبان من اقتحام وادي بنجشير ؟ -
«صوت أمريكا»: أفغانستان قد تخلق لأوروبا أزمة مهاجرين جديدة -
محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» -
عضو بـ«الشيوخ» يحذر من الزيادة السكانية: «تلتهم التنمية وتزيد الأعباء على الاقتصاد» -
مها الكنيسي: والدي معنوياته ارتفعت بعد اهتمام الرئيس بحالته الصحية -
تحصين 82 ألف و783 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف -
915 مليون دولار الدخل السياحي لنهاية تموز الماضي -
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى -
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية -
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين غرقا في بحر يوسفي بابوقرقاص بالمنيا

Print
مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين غرقا في بحر يوسفي بابوقرقاص بالمنيا مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين غرقا في بحر يوسفي بابوقرقاص بالمنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي 7 أشخاص مصرعهم من أسرة واحدة، فيما أصيب 5 آخرين، اثر سقوط دراجة بخارية ذات العجلات الثلاثة «تروسيكل» في مجري البحر اليوسفي بمركز أبوقرقاص بالمنيا .

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا ، اخطارا من عمليات النجدة، بسقوط دراجة بخارية، ذات العجلات الثلاثة «تروسيكل» بمجرى البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس بدائرة أبوقرقاص .

انتقل فريق الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين من أسرة واحدة، تم انتشال جثث الضحايا ونقل المصابين إلى مستشفي أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج .

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تقرير: ما الذي يمنع طالبان من اقتحام وادي بنجشير ؟

تقرير: ما الذي يمنع طالبان من اقتحام وادي بنجشير ؟

«صوت أمريكا»: أفغانستان قد تخلق لأوروبا أزمة مهاجرين جديدة

«صوت أمريكا»: أفغانستان قد تخلق لأوروبا أزمة مهاجرين جديدة

محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

عضو بـ«الشيوخ» يحذر من الزيادة السكانية: «تلتهم التنمية وتزيد الأعباء على الاقتصاد»

عضو بـ«الشيوخ» يحذر من الزيادة السكانية: «تلتهم التنمية وتزيد الأعباء على الاقتصاد»