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تقرير: ما الذي يمنع طالبان من اقتحام وادي بنجشير ؟
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:56 مساءً
«صوت أمريكا»: أفغانستان قد تخلق لأوروبا أزمة مهاجرين جديدة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:56 مساءً
محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:55 مساءً
عضو بـ«الشيوخ» يحذر من الزيادة السكانية: «تلتهم التنمية وتزيد الأعباء على الاقتصاد»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:55 مساءً
مها الكنيسي: والدي معنوياته ارتفعت بعد اهتمام الرئيس بحالته الصحية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:55 مساءً
تحصين 82 ألف و783 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:55 مساءً
915 مليون دولار الدخل السياحي لنهاية تموز الماضي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:49 مساءً
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مباحثات أمريكية إسرائيلية بشأن إيران
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 أغسطس 2021 10:58 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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