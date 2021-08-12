البورصة تربح 9.3 مليار جنيه ومؤشرها يرتفع 1.5% خلال تعاملات الأسبوع

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية نشاطها خلال تعاملات الأسبوع الجاري مدعومة بعمليات شراء قوية من المستثمرين المصريين سواء صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية أو المستثمرين الأفراد، بدعم من الإعلان عن التجديد لقيادات سوق المال، والذي انعكس إيجابيا على أداء بورصة الأوراق المالية.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) أنهى تعاملات الأسبوع - أمس - عند مستوى 10884.5 نقطة، محققا مكاسب إسبوعية قدرها 1.5 في المائة ، كما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 1.67 في المائة مسجلا 2871.09 نقطة، وربح مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقا 1.10 في المائة على مدار الأسبوع الذي أنهاه عند مستوى 3846.51 نقطة.

وأوضح التقرير أن إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بلغت بنهاية هذا الاسبوع 715.7 مليار جنيه، مقارنة مع 706.4 مليار جنيه نهاية الاسبوع الماضي بزيادة نسبتها 1.31 في المائة تعادل 9.3 مليار جنيه.

يشار إلى أن تعاملات البورصة المصرية اقتصرت خلال الأسبوع الجاري على 4 جلسات فقط، حيث عطلت البورصة اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية على أن تستأنف البورصة نشاطها يوم الأحد المقبل.

وبلغ حجم التداول الكلي بالسوق خلال هذا الاسبوع 22.2 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداولات 2.7 مليارورقة مالية نفذت من خلال 238 ألف صفقة بيع وشراء، واستحوذت الاسهم على 48.15 في المائة من حم التعاملات، فيما مثلت السندات 51.85 في المائة.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 90.2 في المائة من تعاملات السوق من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.8 في المائة والعرب على 6 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 37.1 في المائة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 40.3 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.