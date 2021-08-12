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واصلت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس 12 أغسطس 2020، ارتفاعها الذى بدأ مساء الأربعاء، بعد الانخفاض الكبير الذى حققته منذ الجمعة الماضية، وذلك استجابه لارتفاع سعر الذهب عالميًا، بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور " دلتا" وصدور بيانات خاصة بالتضخم فى الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب فى مصر بقيم تتراوح ما بين 6 و 10 جنيهات بعدما كان حقق خسائر تصل إلى 35 جنيها منذ يوم الجمعة الماضية ، واستقر بعدها لمدة يوم واحد ومالبث أن ارتفع بعد بيانات اقتصادية أمريكية تخص التضخم .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، يتراوح مابين 878 جنيها و 880 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، مابين 768 جنيها و 770 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا، مابين 658 جنيها و 660 جنيها ، وذلك بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب يتراوح ما بين 6144 جنيها و 6160 جنيها .

وواصل سعر الذهب عالميا صباح اليوم الخميس، ارتفاعه بشكل ملحوظ بعد الاعلان عن بيانات التضخم والتى أظهرت ارتفاعه وانتهت مخاوف المستثمرين من اتجاه الاتحادى الفيدرالى لتقليص الدعم الاقتصادى أو ربفع الفائدة بعد تأكيدات أعضائه بأن ضغوط التضخم مؤقته وعدم اتجاهه للتخفيف فى الوقت الحالى .

وأثرت بيانات اسعار المستهلكين فى الولايات المتحدة على أسعار الذهب حيث ارتفع بشكل كبير بعدما أظهرت ارتفاع التضخم ورجع الذهب كملاذ آمن كتحوط ضد التضخم .

وكان الذهب عالميا شهد خسائر كبيرة منذ يوم الجمعة الماضية، لكنه بدء التعافى منذ صباح الأربعاء وعاد لنشاطه وارتفع بشكل كبير، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب صباح اليوم بنسبة 0.2% بنسبة 1.35% ، وكما ارتفع الذهب فى التعاملات الفورية بنسبة 0.1٪ ، بعدما سجل أكبر مكاسب بالنسبة المئوية منذ مايو الماضى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الخميس، 775.85 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1,756.99 $ .

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