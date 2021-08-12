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علموها لأطفالكم.. هكذا تؤثر السباحة على الدماغ البشري

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علموها لأطفالكم.. هكذا تؤثر السباحة على الدماغ البشري علموها لأطفالكم.. هكذا تؤثر السباحة على الدماغ البشري

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استنتج فريق من الباحثين بجامعة «ماري هاردن بيلور» الأمريكية تأثيرات ممارسة السباحة على الدماغ البشري؛ لافتين إلى أنها تحسن الوظائف الإدراكية للدماغ وتعزز الذاكرة، فضلًا عن دورها في تعزيز الحالة المزاجية والاستجابة المناعية للأفراد.

وتشير نتائج الدراسة المنشورة بمجلة «The Conversation» والتي أجريت تجاربها السريرية على الفئران، المشابهين للبشر من الناحيتين الجينية والتشريحية؛ إلى أن الفئران التجريبية الخاضعة للتجارب أظهرت تحسنًا في الأداء الدماغي، لاسيما فيما يتعلق بالذاكرتين طويلة المدى وقصيرة المدى.

ويؤكد الباحثون أن الفئران التي تعرضت لتدريب السباحة لنحو ساعة يوميًا، أظهرت بعد أسبوع واحدًا تحسنًا ملحوظًا؛ إذ كانت تطلق في متاهة، لأداء تمرين الذاكرة، وبعد بعد سبعة أيام من هذا التدريب، أظهرت تحسنًا في الذاكرة القصيرة المدى والطويلة المدى، حيث تراجت الأخطاء التي ارتكبتها تدريجياً أثناء مرورها بالمتاهة

ويعتقد الباحثون، أن السباحة تساعد في كبح التهابات الحصين، وتمنع موت الخلايا، كما أنها تقلل من الآثار المعرفية الناجمة عن الشيخوخة، وتسهم في إصلاح الأضرار المرتبطة بالإجهاد، واستعادة الاتصالات العصبية في الدماغ. ويشير الباحثون، إلى أن فعالية السباحة تفوق فعالية الرياضات الأخرى كالجري وركوب الدراجات.

على صعيد متصل، يوصى الخبراء بممارسة الأطفال لرياضة السباحة؛ نظرًا لآثارها الإيجابية على الصحة البدنية والنفسية؛ إذ تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتحسين أداء القلب كما تخفف الضغط الواقع على المفاصل والعمود الفقري، فضلًا عن تعزيزها الاستجابة لمناعية. كذلك تلقي السباحة بظلالها على الصحة العقلية والبدنية بشكلٍ أسرع من الرياضات الأخرى

المصرى اليوم

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