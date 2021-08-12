رئيس «الضرائب»: مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحظى باهتمام ومتابعة دقيقة من وزير المالية

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نظمت مصلحة الضرائب بالتعاون مع لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات ندوة بعنوان منظومة الإقرارات المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكد رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة، أن مشروعات التطوير والميكنة تحظى بإهتمام ومتابعة دقيقة من وزير المالية .

ولفت عبدالقادر إلى أن الميكنة تهدف إلى تبسيط وتيسير الإجراءات كما أنها السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق التحول الرقمى لمنظومة الضرائب. وشدد على حرص وزارة المالية والمصلحة على نشر الوعى الضريبى والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات في هذا الشأن.

وأشاد بدور اتحاد الصناعات في التعاون مع المصلحة لعقد ندوات توعية يتم من خلالها شرح الموضوعات الضريبية المختلفة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات.

وأوضح رئيس المصلحة أن منظومة الإقرارات الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية من أهم مشروعات تطوير وميكنة المصلحة، مشيراً إلى أن مصلحة الضرائب بدأت مرحلة جديدة تعتبر مرحلة متقدمة على طريق الميكنة والتحول الرقمي، وهي منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة، والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولي كل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بداية من شهر يناير الماضي، موضحاً أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، تم تطبيقها على ممولي مركز كبار الممولين، وسيتم تطبيقها على ممولى مركز متوسطى الممولين ( القاهرة )، ومركز كبار المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بداية من ١٥ / ٩ / ٢٠٢١، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيقها على باقي المأموريات تباعاً.

من جهته، أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة إتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالإتحاد، أن هناك تواصل دائم مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بجهود الدكتور محمد معيط منذ توليه حقيبة وزارة المالية، ورعايته للتعديلات التي تتم على التشريعات بشكل دائم، وكذلك توجه الدولة وما تم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية من التوجه إلى التحول الرقمى في مصر، والذى من شأنه أن يكون له أثار إيجابية كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن التوسع في الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية، ويعطى فرصة للممول لتنسيق تعاملاته بدون تزاحم وأن يقدم إقراراته ومستنداته في أي وقت من اليوم، مشيرًا إلى جهود الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تحقيق العدالة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، موضحًا أن الميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ستحد كثيرًا من عمليات التهرب الضريبى، حيث أن الاقتصاد الموازى ينافس الاقتصاد الرسمى بدون معايير حقيقية للمنافسة .

وأشار عادل محجوب مدير عام ادارة مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة إلى أن هناك أكثر من طريقة لسداد الضريبة على المنظومة الإلكترونية وذلك من خلال السداد عن طريق الفيزا، أو عن طريق CPS لكبار العملاء، أو عن طريق السداد البنكي بعد الحصول على المطالبة قبل الذهاب إلى البنك، موضحًا أن هذه المطالبة لابد وأن تكون مع الممول وهو ذاهب للبنك لسداد الضريبة لأن البنك سيقوم بطلبها من الممول .