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ماذا قال المتهم بقتل الراقصة الاجنبية أثناء تمثيل الجدريمة للمرة الثانية..تفاصيل

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ماذا قال المتهم بقتل الراقصة الاجنبية أثناء تمثيل الجدريمة للمرة الثانية..تفاصيل ماذا قال المتهم بقتل الراقصة الاجنبية أثناء تمثيل الجدريمة للمرة الثانية..تفاصيل

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للمرة الثانية اجرى المتهم بقتل الراقصة الاجنبية فى التجمع الأول بسبب خلافات مالية، معاينة تصويرية لكيفية ارتكابه الواقعة ،اصطحب المتهم فريق من النيابة العامة وسط حراسة أمنية مشددة، إلي مكان الجريمة لتمثيلها وشرع كيفية ارتكابه الواقعة تفصيليا فقرر قاضى المعارضات تجديد حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

قال المتهم فى التحقيقات انه تعرف على القتيلة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ، وأصبح بينهم تعاملات مادية ،ثم حدثت خلافات مالية بينهما فاستدراجها لمكان الجريمة وقام بقتلها بأحد العقارات والسابق له محاولة استئجار بدعوى الاتفاق على إقامة "حفل" .

أضاف المتهم فى التحقيقات أن الراقصة القتيلة شكت فى تصرفاته فحاولت الانصراف فتعدى عليها بالضرب وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى منها على مبلغ مالى وهاتفها المحمول وجواز السفر الخاص بها.

تلقى قسم شرطة التجمع الاول بلاغا بالعثور على إحدى السيدات "مقتولة" أمام المصعد الخاص بأحد العقارات بأحد التجمعات السكنية وبجوارها حقيبة يد ووحقيبة سوداء بداخلها بعض الملابس والمتعلقات ،تبين من التحريات انها راقصة اجنبية

وتبين أن القتيلة كانت بصحبة أحد الأشخاص حال قدومها للعقار محل الواقعة وأمكن تحديده وضبطه واعترف بالواقعة .

المصرى اليوم

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