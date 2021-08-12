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أول 3 أيام من العام الهجري الجديد.. "ولادة مكة" يستقبل 83 مولوداً

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أول 3 أيام من العام الهجري الجديد.. "ولادة مكة" يستقبل 83 مولوداً أول 3 أيام من العام الهجري الجديد.. "ولادة مكة" يستقبل 83 مولوداً
بينها 52 حالة ولادة طبيعية و31 بعملية قيصرية

أول 3 أيام من العام الهجري الجديد..

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة خلال الثلاثة أيام الأولى من العام الهجري الجديد 1443هـ ولادة 83 سيدة.

وأوضح المدير الطبي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور عطية الزهراني أن عدد الحالات التي استقبلها المستشفى خلال الثلاثة أيام الأولى من العام الهجري الجديد 1443هـ بلغت بالتفصيل؛ 52 ولادة طبيعية، و31 ولادة بعملية قيصرية.

وأكد الزهراني لـ"سبق" أن ولادة مكة يعمل بها كادر طبي وفني وإداري مؤهل ومدرب ومستعد لإتمام ما يسند إليه، إضافة إلى وجود استشاريين متخصصين في مجال طب النساء والتوليد والأطفال على مستوى المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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