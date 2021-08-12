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جامعة الملك خالد تكثف استعداداتها للعودة الآمنة لمقاعد الدراسة

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جامعة الملك خالد تكثف استعداداتها للعودة الآمنة لمقاعد الدراسة جامعة الملك خالد تكثف استعداداتها للعودة الآمنة لمقاعد الدراسة
قالت: من خلال عمل اللجان الإشرافية والتنفيذية بدءًا باللجنة العليا

جامعة الملك خالد تكثف استعداداتها للعودة الآمنة لمقاعد الدراسة

تُواصل جامعة الملك خالد، جهودها في وضع آليات وأطر عودة الدراسة الحضورية للعام الجامعي 1443هـ من خلال عمل اللجان الإشرافية والتنفيذية بدءًا باللجنة العليا، وانتهاءً بلجان الكليات والأقسام؛ لإعداد الخطط والآليات المختلفة، وضمان تنفيذها بالشكل المناسب لتحقيق عودة آمنة للتعليم حضوريًّا لمنسوبي الجامعة وطلابها.

وتتمثل أبرز استعدادات الجامعة للعام القادم، في وضع الخطط الأكاديمية والصحية، وكذلك خطة الأمن والسلامة، والخطة الإعلامية والتوعوية، إضافة إلى جدولتها للمقررات الدراسية بما يضمن التباعد الزماني والمكاني بقدر الإمكان؛ وذلك من خلال زيادة عدد الشعب الدراسية، وتحديد نِسَب معينة للتعليم عن بُعد وفق طبيعة المقررات.

كما عملت الجامعة على تجهيز الوسائل الإرشادية الخاصة بالعودة الحضورية، والتأكيد على تلقي جميع منسوبي الجامعة وطلبتها لجرعات لقاح كوفيد19؛ وذلك وفق استعدادات كاملة من قِبَل المدينة الطبية بالجامعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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