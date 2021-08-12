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الذهب في الأردن اليوم الخميس 12 - 8 - 2021

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أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 12 - 8 - 2021 الذهب في الأردن اليوم الخميس 12 - 8 - 2021

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عاودت الذهب بالأردن الصعود خلال التعاملات الافتتاحية اليوم الخميس 12 ــ 8 ــ 2021، بعد أسبوع من الهبوط بدأ منذ نهاية الأسبوع الماضي واستمر حتى أمس الأربعاء، وارتفعت أسعار كافة فئات الذهب بالاردن اليوم الخميس.

وارتفع سعر الجرام الواحد من الذهب «عيار 21» بمقدار 400 فلس خلال 24 ساعة فقط، بينما ارتفع سعر الشراء للجرام الواحد من الذهب «عيار24» بمقدار 500 فلس.


في الاردن اليوم الخميس 12 ــ 8 ــ 2021

وتعلن النقابة العامة لأصحاب محلات الحلي والمجوهرات في الاردن الذهب بصفة يومية، و تطالب كافة التجار بالالتزام بالأسعار المعلنة من النقابة.

وكانت الأسعار المعلنة لكافة فئات الذهب في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم الخميس 12 ــ 8 ــ 2021 كما يلي:

وصل سعر الذهب «عيار 24» في الأردن اليوم لمبلغ 42,70 دينار أردني للبيع، و 39,60 دينار أردني للشراء.

أما سعر الذهب «عيار 21» فبلغ 35,90 دينار أردني للبيع، و 34,40 دينار أردني للشراء.

وبلغ سعر الذهب «عيار 18» في الأردن اليوم 32,10 دينار أردني للبيع، و 29,20 دينار أردني للشراء.

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