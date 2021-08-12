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«صوت أمريكا»: أفغانستان قد تخلق لأوروبا أزمة مهاجرين جديدة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:56 مساءً
محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:55 مساءً
عضو بـ«الشيوخ» يحذر من الزيادة السكانية: «تلتهم التنمية وتزيد الأعباء على الاقتصاد»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:55 مساءً
مها الكنيسي: والدي معنوياته ارتفعت بعد اهتمام الرئيس بحالته الصحية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:55 مساءً
تحصين 82 ألف و783 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:55 مساءً
915 مليون دولار الدخل السياحي لنهاية تموز الماضي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:49 مساءً
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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لقاح كورونا والحوامل.. حالة من عدم اليقين مع تغير الإرشادات
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الخميس 12 أغسطس 2021 10:10 صباحاً
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