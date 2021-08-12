تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة»
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
رئيس «مياه شمال سيناء»: طفرة كبيرة في القطاع بالمحافظة منذ 2014
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
«الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
طلاب جامعة المنيا يزورون قرى «حياة كريمة» بالمحافظة
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. الجزيرة اليونانية بعد 6 ليال في الجحيم
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 أغسطس 2021 10:02 صباحاً
92
Facebook
Twitter
Print
معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
مواضيع متعلقة
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 03:57 مساءً
الحياكة اليدوية والفن المعاصر
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 03:29 مساءً
مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:57 مساءً
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:27 مساءً
السابق
انطلاق القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي حول أفغانستان
التالى
قرقاش ردًا على تصريحات الغنوشي: «يزج باسم الإمارات لتبرير تقصيره»
Tweets by @3yonNews