أخبار عاجلة

هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى -
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية -
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر -
السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة» -
رئيس «مياه شمال سيناء»: طفرة كبيرة في القطاع بالمحافظة منذ 2014 -
الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية -
«الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية -
طلاب جامعة المنيا يزورون قرى «حياة كريمة» بالمحافظة -
برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

شاهد.. الجزيرة اليونانية بعد 6 ليال في الجحيم

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها

عرض عسكري في أوكرانيا بمناسبة الذكرى الـ30 لاستقلالها

الحياكة اليدوية والفن المعاصر

الحياكة اليدوية والفن المعاصر

مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة

مشاهد من إحدى المدارس للفتيات في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي لافروف ونظيره الهنغاري