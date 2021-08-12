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الذهب في الكويت اليوم الخميس 12 - 8 - 2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 12 - 8 - 2021 الذهب في الكويت اليوم الخميس 12 - 8 - 2021
ويرصد "المصري اليوم" الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 12 ــ 8 ــ2021، طبقًا لآخر تحديث لأسعار فئات الذهب:

عيار 24 اليوم في الكويت، 16,96 دينار كويتي، ويقابله 56,33 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15,54 دينار كويتي، مقابل 51,64 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 14,84 دينار كويتي، مقابل 49,29 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12,72 دينار كويتي، ويقابله 42,25 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 527,40 دينار كويتي، مقابل 1752,17 دولار أمريكي.

و سجل سعر الجنيه الذهب سعر قدره 135,65 دينار كويتي بما يعادل 450,67 دولار أمريكي.

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