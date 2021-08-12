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ويرصد "المصري اليوم" أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الخميس 12 ــ 8 ــ2021، طبقًا لآخر

تحديث لأسعار فئات الذهب:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، 16,96 دينار كويتي، ويقابله 56,33 بالدولار الأمريكي.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الكويت، 15,54 دينار كويتي، مقابل 51,64 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الكويت وصل إلى 14,84 دينار كويتي، مقابل 49,29 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الكويت 12,72 دينار كويتي، ويقابله 42,25 دولار أمريكي.

وبلغ سعر الأونصة في الكويت اليوم 527,40 دينار كويتي، مقابل 1752,17 دولار أمريكي.

و سجل سعر الجنيه الذهب سعر قدره 135,65 دينار كويتي بما يعادل 450,67 دولار أمريكي.

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