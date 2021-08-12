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تعاملات الخميس.. استقرار النفط وبرنت عند 71.44 دولارًا للبرميل

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تعاملات الخميس.. استقرار أسعار النفط وبرنت عند 71.44 دولارًا للبرميل تعاملات الخميس.. استقرار النفط وبرنت عند 71.44 دولارًا للبرميل
استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر مسجلة 69.24

تعاملات الخميس.. استقرار أسعار النفط وبرنت عند 71.44 دولارًا للبرميل

استقرت النفط خلال تعاملات الخميس، بعدما دعا البيت الأبيض منظمة "أوبك+" لتنفيذ مزيد من عمليات زيادة الإنتاج، ومع متابعة آخر مستجدات سلالة "دلتا".

وقال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس الأربعاء: "أريد التأكد من أنه لا يوجد شيء يقف في طريق هبوط أسعار النفط، وما يترتب على ذلك من انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين".

ووافقت "أوبك+" في يوليو على زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميًّا، على أساس شهري بدءًا من أغسطس الجاري.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر عند 71.44 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر مسجلة 69.24 دولارًا للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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