صحة البحر الأحمر : بدء العمل بمراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا اليوم

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قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إنه سيم اليوم الخميس بدء العمل بجميع مراكز اللقاح المخصصة لتطعيم المسافرين وذلك من خلال 4 مكاتب على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إلى أنه على من يرغب بالتطعيم لغرض السفر القيام بالحجز عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح www.egcovac.mop.gov.eg ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل.

وأوضح "مرعي" أنه سيتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ 250 جنيه للمصريين و 25 دولارات لغير المصريين وذلك للمواطنين الراغبين بالسفر، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأكد مرعى أن مكاتب التطعيم للمسافرين و استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا شملت ( مكتب صحة الغردفة – مكتب صحة رأس غارب – مكتب صحة سفاجا – مكتب صحة القصير ).