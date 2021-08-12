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هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:47 مساءً
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة»
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
رئيس «مياه شمال سيناء»: طفرة كبيرة في القطاع بالمحافظة منذ 2014
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
«الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
طلاب جامعة المنيا يزورون قرى «حياة كريمة» بالمحافظة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:41 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
ميسي لـCNN: باريس سان جيرمان "المكان المثالي" للفوز بـ"أبطال أوروبا" مرة أخرى
فيديو
cnn arabic
الخميس 12 أغسطس 2021 09:14 صباحاً
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