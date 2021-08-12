أخبار عاجلة

هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى -
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية -
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر -
السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة» -
رئيس «مياه شمال سيناء»: طفرة كبيرة في القطاع بالمحافظة منذ 2014 -
الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية -
«الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية -
طلاب جامعة المنيا يزورون قرى «حياة كريمة» بالمحافظة -
برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي

Print
"الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي "الحبوب" تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي
للذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم عبر "محصولي"

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بصرف مستحقات الدفعة السادسة من مزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة، مبلغ (42.950.585) ريالًا؛ وذلك لعدد (119) مزارعًا؛ وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (370.314.635) ريالًا لعدد (1126) مزارعًا، وبكمية (285.765) طنًّا.

يُذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي، اعتبارًا من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (456.179) طنًّا لعدد (1822) مزارعًا.

وتحثّ المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى

هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى

"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية

"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

"كفى" و"الرياضة" توقّعان مذكرة شراكة لتحصين الشباب من آفات المخدرات والتدخين

مخالفة 16 منشأة عقب تنفيذ جولات على منافذ بيع الأجهزة المنزلية

مخالفة 16 منشأة عقب تنفيذ جولات على منافذ بيع الأجهزة المنزلية