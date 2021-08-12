أخبار عاجلة

هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى -
"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية -
تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر -
السيناريست عبد الرحيم كمال يكشف كواليس مكالمته مع الرئيس السيسي -
رئيس الوزراء يبحث تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر: «مستقبل الطاقة» -
رئيس «مياه شمال سيناء»: طفرة كبيرة في القطاع بالمحافظة منذ 2014 -
الإسماعيلية تتجمل استعدادًا لاستقبال المهرجان الدولي للفنون الشعبية -
«الطب النفسي» بجامعة طنطا يحصد الميدالية الماسية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية -
طلاب جامعة المنيا يزورون قرى «حياة كريمة» بالمحافظة -
برلماني عن عودة المصريين من أفغانستان: المواطن على رأس أولويات الدولة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

دياب يدعو لتجاوز كل الحسابات من أجل مصلحة لبنان

Print
دياب يدعو لتجاوز كل الحسابات من أجل مصلحة لبنان دياب يدعو لتجاوز كل الحسابات من أجل مصلحة لبنان

جي بي سي نيوز :- دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، من وصفهم بجميع "المخلصين" في البلاد أن يتجاوزوا كل الحسابات، وأن يتخلوا عن كل المصالح، من أجل مصلحة لبنان وإنهاء الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون.

وأوضح دياب في بيان الثلاثاء أنه مع مرور عام على استقالة حكومته، لا يزال لبنان يرزح تحت وطأة أزمة عميقة، والشعب يواجه معاناة شديدة جداً، بينما لم تفلح المساعي، خلال سنة كاملة، لتأليف حكومة تستأنف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أنه الممر الوحيد المتاح راهناً للخروج من حال الانهيار، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

أمل يلوح
كما أضاف أنه بعد سنة على الاستقالة، يلوح بعض الأمل بالخروج من حال المراوحة في تشكيل ، والتوقف عن الدوران في الحلقة المفرغة، مع التأكيد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الممكنة في هذا السياق، لافتاً إلى أن التنازلات صغيرة أمام مصلحة لبنان واللبنانيين، والمكاسب بلا قيمة إذا حصل الارتطام.

وقال: "نحن محكومون بالرهان على نجاح المحاولات الجارية لتأليف حكومة قادرة على التعامل مع الأزمة العميقة التي يرزح لبنان تحت وطأتها. لذلك، أدعو جميع المخلصين لهذا الوطن، أن يتجاوزوا كل الحسابات، وأن يتخلوا عن كل المصالح، من أجل مصلحة لبنان، ومن أجل إنهاء الواقع المؤلم الذي يعيشه اللبنانيون".

أزمة مالية طاحنة
يشار إلى أن لبنان بدون حكومة منذ استقالة دياب في أعقاب كارثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس عام 2020، حيث أخفق السياسيون في التوصل لاتفاق حتى مع إصابة البلاد بالشلل تحت وطأة أزمة مالية طاحنة.

ويعاني لبنان انهياراً اقتصادياً، إذ فقدت عملته أكثر من 90% من قيمتها في أقل من عامين، مما تسبب في نقص الوقود والكهرباء والأدوية.

ميقاتي يحاول
من جانبه يحاول رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وهو سياسي ورجل أعمال، تشكيل حكومة منذ تكليفه الشهر الماضي بدلاً من سعد الحريري الذي أعلن تخليه عن هذه المهمة بعد 9 أشهر من المحاولات، قائلاً إنه لا يستطيع الاتفاق مع الرئيس ميشال عون.

وقال ميقاتي الخميس الفائت إن تقدماً، وإن كان بطيئاً، تحقق صوب تشكيل حكومة في البلاد، مشيراً إلى أن الدول المانحة لن تساعد لبنان إذا لم يساعد نفسه.

وفي حين يقدم مانحون غربيون مساعدات إنسانية للبنانيين، حيث جمع مؤتمر استضافته فرنسا الأربعاء الماضي 370 مليون دولار، إلا أنهم يطالبون القيادات اللبنانية بتنفيذ إصلاحات قبل إرسال المساعدات إلى بلادهم.

العربية 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

الحكومة: الأفغان لن يستوطنوا الأردن وسيغادروه مباشرة

الحكومة: الأفغان لن يستوطنوا الأردن وسيغادروه مباشرة

الحكومة اليمنية: موافقة خليجية على دعم الاحتياجات العاجلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة

الحكومة اليمنية: موافقة خليجية على دعم الاحتياجات العاجلة بقطاعات الطاقة والمياه والصحة