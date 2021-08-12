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لبنان.. عون وجعجع يدينان الإساءة للبطريرك الماروني

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لبنان.. عون وجعجع يدينان الإساءة للبطريرك الماروني لبنان.. عون وجعجع يدينان الإساءة للبطريرك الماروني

جى بي سي نيوز :- أدان الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الحملة التي استهدفت البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب موقفه الأخير من إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

والأحد، طلب البطريرك الماروني من الجيش اللبناني "السيطرة على كامل أراضي الجنوب ومنع إطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية حرصا على سلامة البلاد"، وهو ما دفع ناشطون مؤيدون لجماعة "حزب الله"، بحملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بالمواقف التي أطلقها.

ووفق بيان أصدرته الرئاسة اللبنانية، الثلاثاء، اطلعت عليه الأناضول، قال عون في اتصال هاتفي مع البطريرك الراعي، إن التعرض للمقام البطريركي وشخص البطريرك "مدان ومرفوض".

وأكد عون أن "حرية الرأي والتعبير مصانة بالدستور، وأي رأي آخر يجب أن يبقى في الإطار السياسي ولا يجنح إلى التجريح والإساءة".

من جهته، أدان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في مؤتمر صحفي، الحملة التي شنت على الراعي معتبرا أنها "خرجت عن الحدود".

واعتبر جعجع أن "المسؤولين في حزب الله كالعادة، يتجهون نحو الاتهام بالعمالة بدل التوقف عند حادثة (بلدة) شويا والتفكير فيها بمنطق".

واعترض أهالي شويا قضاء حاصبيا (جنوب)، عناصر من "حزب الله" بدعوى إطلاقهم صواريخ على إسرائيل من البلدة، ثم قاموا بتوقيفهم وتسليمهم إلى الجيش رفضاً لاستخدام قريتهم منصة، ما أدى إلى احتكاك طائفي في أكثر من محافظة.

والجمعة، أعلن "حزب الله"، مسؤوليته عن إطلاق صواريخ على "أراضٍ مفتوحة بمحيط مواقع الاحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا"، وذلك "ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضٍ مفتوحة بلبنان، ليلة الخميس".

فيما قال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن "حزب الله أطلق 19 قذيفة صاروخية من منطقة شمال شبعا، سقطت 3 منها داخل لبنان و6 في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات، وتم اعتراض 10 قذائف أخرى".

المصدر : الاناضول 

جي بي سي نيوز

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