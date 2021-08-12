رصف 11 شارع في العامرية بالإسكندرية بتكلفة 10 ملايين جنيه العام الجاري (صور)

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قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تعمل بكل جهد لصيانة ورفع كفاءة الطرق بنطاق جميع أحياء المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشيرا الى أنه تم تكليف المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالاهتمام برصف الطرق في المناطق الأشد احتياجا وإعادة الشيء لأصله والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

وأكد المحافظ أنه استجابة لمطالب أهالي أحياء العامرية أول وثان، فيما يختص برفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة، قامت مديرية الطرق بالمحافظة برصف 11 شارع من شوارع أحياء عامرية أول وثان خلال العام الحالي بتكلفة اجمالية تقدر بـ10 مليون جنيه ، حيث تبلغ إجمالي أطوال الشوارع التي تم رصفها بحي العامرية أول 1841 كم بعدد 6 شوارع ، أما إجمالي أطوال الشوارع التي تم رصفها بحي العامرية ثان فتبلغ 4298 كم بعدد 5 شوارع.

من جانبها، أوضحت المهندسة أمل محمود، أنه خلال العام الحالي تم رصف 6 شوارع بنطاق حي العامرية أول وهم (شارع المنتصر للبويات، وشارع إمتداد شارع مكتب الصحة، و شارع مكتب الصحة، شارع مجمع الخدمات بشربات، و مجمع مدارس أم سلمة، و مجمع مدارس أم سلمة مدخل الشارع)، اما بنطاق حي العامرية ثان فقد تم رصف 5 شوارع وهم (قرية مصطفى كامل، و قرية الصاعدة، و قرية العراق، و قربة اليمن، و قرية الصناهرة).

رصف 11 شارع فى العامرية بتكلفة 10 مليون جنية فى الاسكندرية العام الجارى 2021 (صور)

رصف 11 شارع فى العامرية بتكلفة 10 مليون جنية فى الاسكندرية العام الجارى 2021 (صور)

رصف 11 شارع فى العامرية بتكلفة 10 مليون جنية فى الاسكندرية العام الجارى 2021 (صور)

رصف 11 شارع فى العامرية بتكلفة 10 مليون جنية فى الاسكندرية العام الجارى 2021 (صور)

رصف 11 شارع فى العامرية بتكلفة 10 مليون جنية فى الاسكندرية العام الجارى 2021 (صور)

رصف 11 شارع فى العامرية بتكلفة 10 مليون جنية فى الاسكندرية العام الجارى 2021 (صور)

رصف 11 شارع فى العامرية بتكلفة 10 مليون جنية فى الاسكندرية العام الجارى 2021 (صور)

رصف 11 شارع فى العامرية بتكلفة 10 مليون جنية فى الاسكندرية العام الجارى 2021 (صور)