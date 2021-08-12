«غياب جماعي وسوء نظافة».. التحقيق مع العاملين بمركزي شباب أبيس الأولى والعاشرة في الإسكندرية

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أحالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، جميع العاملين بمركزى شباب ابيس الاولى وابيس العاشرة إلى الشؤون القانونية للتحقيق معهم بسبب الغياب الجماعي وعدم الالتزام بالنظافة، وعدم الانضباط.

وجاء قرار «الشريف»، خلال جولة مفاجئة مساء أمس، تفقدت خلالها لجنة مركزية لمتابعة مراكز الشباب بمكتب وكيل الوزارة مكلفة لمتابعة عدد من الهيئات الشبابيه والرياضيه للوقوف على آخر المستجدات داخل تلك الهيئات بداتها، حيث تبين عدم وجود أي موظف بمركز شباب ابيس١٠ التابع لفرع شباب وسط، ثم توجهت اللجنة بتفقد المركز ولم يتوفر بالمركز أي اجراءات احترازية أثناء تدريبات فريق الجمباز ولم يتواجد أي إشراف من الجهاز الإداري للمركز وكذلك مستوى نظافة بالمركز لم يكن على المستوى المطلوب.

وتواصلت الجولة لتفقد مركز شباب أبيس الأولى التابع لفرع شباب شرق، وكذلك لم يتم وجود أي موظف بالمركز حيث لم يتواجد سوى فرد أمن، فيما كانت المحطة الأخيرة للجنة بتفقد مركز شباب ابيس التانيه التابع لفرع شباب شرق، حيث تواجد الموظفين وتفقدت اللجنة ملاعب المركز وشهدت التدريبات بالمركز وكذا تفقد المبنى الادارى.

وفي ختام الجوله، قامت اللجنة برفع الأمر الدكتوره صفاء الشريف وكيل الوزارة، التي وجهت بإحالة جميع العاملين بمركز شباب ابيس الاولى وابيس العاشرة بكامل هيئتها للتحقيق.

وقالت أن تلك الجولات للهيئات الشبابيه والرياضيه، تأتي للوقوف على مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل تلك الهيئات، وكذا تكليفات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمتابعة مدى الالتزام داخل الهيئات الشبابية والرياضية من أجل توفير كافة احتياجات أعضاء تلك الهيئات بصفة خاصه والمواطن بصفة عامه، مشيرة إلى استمرار لجان المتابعة عملها طوال الوقت لفحص جميع مراكز الشباب لضمان انتظام العمل وتوفير خدمة أفضل.