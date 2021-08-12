مستجدات كورونا عالميًّا.. 204.6 ملايين إصابة والوفيات 4.5 ملايين

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جونز هوبكنز: تم تقديم أكثر من 4.5 مليارات جرعة في مختلف دول العالم

ما زال فيروس كورونا المستجد يتفشى في مختلف أرجاء العالم، على الرغم من حملات التطعيم والتلقيح ضد الفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

فقد أظهرت آخر الإحصائيات ذات العلاقة، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق في العالم منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في مدينة ووهان في الصين في ديسمبر 2019، بلغ 204.671.741، بحسب مركز رصد الفيروس في جامعة جونز هوبكنز.

ومع استمرار تفشي الفيروس؛ خصوصًا السلالة "دلتا" التي ظهرت في الهند أولًا؛ وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى قرابة 4.5 ملايين حالة وفاة.

وفي هذه الأثناء تبذل الدول مساعيها من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا، عن طريق تقديم اللقاحات، والمحافظة على إجراءات الأمن والسلامة ذات العلاقة، مثل الإغلاقات بين الحين والآخر، وفرض الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وفيما يتعلق باللقاحات المضادة لوباء كوفيد-19؛ فقد تم تقديم أكثر من 4.5 مليارات جرعة في مختلف دول العالم.

أما أكثر الدول التي سجلت إصابات بالفيروس منذ ظهوره في الصين في أواخر العام 2019؛ فهي الولايات المتحدة، التي سجلت ما يزيد على 36 مليون إصابة مؤكدة، من بينها 617 ألف حالة وفاة.

وحلت الهند ثانية بإصابة أكثر من 32 مليون إصابة، من بينها 430 ألف حالة وفاة.

وبرغم أن البرازيل سجلت قرابة 20 مليون إصابة مؤكدة بالفيروس؛ فإنها حلت ثانية من حيث الوفيات؛ حيث سجلت أكثر من 564 ألف حالة وفاة.

عربيًّا، ما زال العراق يتصدر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث سجل أكثر من 1.7 مليون إصابة، كما يتصدر الدول العربية من حيث الوفيات التي تقترب من 20 ألف حالة.

وحل الأردن ثانيًا بنحو 780 ألف إصابة، من بينها أكثر من 10 آلاف حالة وفاة؛ بينما حل المغرب ثالثًا بنحو 720 ألف إصابة و10607 وفيات.