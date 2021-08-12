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"الأرصاد": هطول الأمطار الرعدية وزخات البرد وجريان السيول على جازان وعسير والباحة

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"الأرصاد": هطول الأمطار الرعدية وزخات البرد وجريان السيول على جازان وعسير والباحة "الأرصاد": هطول الأمطار الرعدية وزخات البرد وجريان السيول على جازان وعسير والباحة
تشمل مرتفعات مكة المكرمة.. طقس شديد الحرارة على الشرقية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على مناطق: (جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 15- 32كم/ساعة، وجنوبية إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15- 40كم/ساعة تتحول مساء إلى شمالية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12- 30كم/ساعة، تتحول ليلًا إلى جنوبية غربية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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