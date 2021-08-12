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محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:27 مساءً
التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:27 مساءً
مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:26 مساءً
محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:26 مساءً
باريس سان جيرمان يقرر التضحية بـ 3 لاعبين
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:26 مساءً
السودان.. تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية الانقلاب
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:26 مساءً
إيرادات ضعيفة للأفلام السينمائية الإثنين: الإجمالي مليون و 629 ألف جنيه
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:26 مساءً
تعرف على مواعيد 4 مهرجانات سينمائية قادمة: «الجونة والقاهرة والفرانكفوني والإسكندرية»
-
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:26 مساءً
"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:18 مساءً
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان
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الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:18 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
بوتين يقترح تشكيل هيكلية خاصة في إطار الأمم المتحدة لضمان أمن الملاحة البحرية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 12 أغسطس 2021 07:47 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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