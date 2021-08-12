39 عمارة سكنية بالعريش ضمن مبادرة الرئيس «سكن لكل المصريين»

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قالت محافظة شمال سيناء، أنه تم تخصيص عدد 39 عمارة سكنية في حس السبيل بمدينة العريش ضمن مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين، لأبناء المحافظة من محدودي الدخل.

وأكد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدنية رفح، أنه بالنسبة للإسكان الاجتماعي في حى السبيل بالعريش تم تخصيص عدد ٨٩ عمارة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد، للاقامة بها بنظام الاستضافة.

أضاف رئيس مركز ومدنية رفح، أنه تم تخصيص 39 عمارة أخرى ضمن مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين، حيث تم الإعلان عنهم وطرحهم للبيع تمليك للمواطن بعد سداد المقدم والأقساط في المدة الزمنية المحددة والمعلن عنها.