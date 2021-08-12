فصل الكهرباء عن مناطق في الغردقة ومرسى علم لصيانة المحولات

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة اليوم الخميس لإجراء الصيانة الدورية للمحولات.

وأكد مركز العمليات، في بيان، اليوم، أنه سيتم فصل التيار عن منطقة (الحى الحضرى- قوات الأمن- المنطقة الصناعية- عمارات 45- ش27- ش41) بمدينة مرسى علم وذلك اليوم الخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 11 صباحا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

كما يتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق المستلزمات السياحية، والسنتر الليبى بالغردقة وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وتقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات وإخطار مركز العمليات بشكل دورى، لإصدار بيانات بالمناطق التي سيجرى فصل التيار عنها.