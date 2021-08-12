إغلاق معبر رفح البري لعطلة رأس السنة الهجرية والعطلة الأسبوعية

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أغلقت السلطات المصرية، اليوم الخميس، معبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين، بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية والعطلة الأسبوعية.

وأكد مصدر مسؤول على إغلاق المعبر لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عطلة رأس السنة الهجرية والعطلة الأسبوعية، على أن يعاد فتحة يوم الأحد المقبل في كلا الاتجاهين أمام حركة السفر من وإلى قطاع غزة.

وكان مجلس الوزراء أكد على أن اليوم الخميس إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.