أخبار عاجلة

محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه -
التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة -
مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا -
محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة -
باريس سان جيرمان يقرر التضحية بـ 3 لاعبين -
السودان.. تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية الانقلاب -
إيرادات ضعيفة للأفلام السينمائية الإثنين: الإجمالي مليون و 629 ألف جنيه -
تعرف على مواعيد 4 مهرجانات سينمائية قادمة: «الجونة والقاهرة والفرانكفوني والإسكندرية» -
"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

Print
طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء طقس شديد الحرارة يسود شمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للحرارة خلال ساعات الليل، بينما يسود مختلف مدن المحافظة نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والرطوبة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 22 وحتى 35 درجة، حيث سجلت العريش درجة حرارة ما بين 25 إلى 34 درجة، ورفح ما بين 24 إلى 33 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 22 إلى 35 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه

محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا

مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا

محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة

محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة