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حالة الطقس اليوم وغدًا.. الأرصاد: درجات الحرارة في تحت سيطرة منخفض الهند الموسمي

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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن منخفض الهند الموسمي يسيطر على درجات الحرارة فى معظم أنحاء مصر ماعدا السواحل الغربية، وتظل درجات الحرارة مرتفعة، وتكون درجة الحرارة العظمي الأعلي فى اليوم 42 درجة فى أسوان وإدفو.

ويكون الطقس اليوم ويظل كذلك خلال حالة الطقس غدًا شديد الحرارة رطبا على أغلب أنحاء مصر، وتنشط الرياح على الساحل الغربي ويصل إرتفاع الموج إلي 2 مترًا فى البحر المتوسط.

يشير تقرير الأرصاد الجوية إلي استمرار نفس الأجواء السائدة أمس تقريبًا، ويكون الطقس شديد الحرارة رطبا بجنوب البلاد والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء والوجه البحري ، ومائل للحرارة رطبًا في السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطبا خلال ساعات الليل.

تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وتتكون الشبورة المائية فى الصباح الكبري على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية والوجه البحري.

ويتراوح ارتفاع الموج فى البحر المتوسط بين ومتر ونصف ومترين أما فى البحر الأحمر فيكون من متر إلي متر ونصف.

توقعات درجات الحرارة فى مصر اليوم

تستقر درجات الحرارة فى أغلب أنحاء الجمهورية وتكون درجة الحرارة في القاهرة العظمي 37 درجة، والصغري 26 والمحسوسة 39، وتكون فى الإسكندرية 32-26، والمحسوسة 35 درجة، بانخفاض درجة واحدة للعظمي عن الأمس.

وتكون درجات الحرارة في الزقازيق 37-25، طنطا 37-26، مطروح 31-25، الإسماعيلية 38-24، الغردقة 38-29، السويس 37-24، العريش 34-25، السلوم 32-25، رفح 33-24 درجة.

ويتوقع أن تكون في المنصورة 36-25، بورسعيد 33-26، شبين الكوم 37-26، بلطيم 33-26، شرم الشيخ 39-30، دمنهور 34-25، الطور 36-24، طابا 35-27، دمياط 32-26 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة في قنا 40-27، أسيوط 39-26، أسوان 42-28، بني سويف 38-25، حلايب 37-29، شلاتين 39-28 درجة.

وتكون فى الوادي الجديد 41-24، أبوسمبل 42-28، الأقصر 41-27، سوهاج 39-26، الفيوم 37-25، إدفو 42-28، سيوة 40-24، المنيا 38-25 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا.. الأرصاد: درجات الحرارة فى مصر تحت سيطرة منخفض الهند الموسمي

تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة

يستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح على الطرق السريعة المتجهة من وإلي القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري، وتنشط الرياح على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية، بحسب توقعات حالة الطقس غدًا.

تكون درجات الحرارة المتوقعة للعظمي والمحسوسة غدًا فى شمال الصعيد 39-41، وفي القاهرة والوجه البحري 38-40، والسواحل الشمالية 32-35، وفى جنوب سيناء 38-41، بينما تكون فى جنوب الصعيد 42-43 درجة.

توقعات الطقس ودرجات الحرارة خلال الأسبوع

يتوقع أن تستمر حالة الطقس خلال هذا الاسبوع وحتى يوم الثلاثاء المقبل مستقرة، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة فى جنوب الصعيد السبت والأحد 43-44 درجة، وتنخفض الإثنين والثلاثاء إلي 42-43 درجة، وفي شمال الصعيد فتكون السبت 39-41، والأحد والإثنين 38-40، وتنخفض الثلاثاء إلي 37-39 درجة.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة والوجه البحري السبت والأحد والإثنن 37-39، وتنخفض الثلاثاء إلي 36-38 درجة.

وتكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية السبت والأحد 31-43، وتنخفض الإثنين والثلاثاء إل 30-33 درجة. وفي جنوب سيناء السبت والثلاثاء 40-43، والأحد والإثنين 39-42 درجة.

حالة الطقس اليوم وغدًا.. الأرصاد: درجات الحرارة فى مصر تحت سيطرة منخفض الهند الموسمي

توقعات أحوال الطقس والبحر الأيام القادمة

تقرير أحوال الطقس خلال 6 أيام
توقعات حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام
تفاصيل حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام

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