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ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة الشلاتين

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ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة الشلاتين ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة الشلاتين

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تحت رعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، اختتم قصر ثقافة الشلاتين فعاليات المسرح المتنقل الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة البحر الأحمر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، بحضور اللواء عادل نصر رئيس مدينة الشلاتين وبعض القيادات التنفيذية بالمدينة ومدير الفرع.

بدأت احتفالية الختام بالسلام الجمهورى، أعقبه عرض فنى لفرقة الشلاتين التلقائية تألقت من خلاله الفرقة وقدمت تابلوهات فنية تحكى تراث الجنوب بقيادة المدرب عوض الله كرار، تلاها عرض فنى لفرقة القصير التلقائية بأجمل عروضها الفنية من عزف على السمسمية للفنان شاذلى الرحلاوى، الرقصات التلقائية التراثية رقصة الصيادين وأغنية البحر الأحمر للفنان فوزى سيد والأغانى التراثية وأغنية «أمانة ياليل» للفنان رمضان عوض، أغنية «سمسم ياسماسم» للفنانة سارة بشير، إلى جانب مسابقة ثقافية، وتم توزيع جوائز وتكريم المشاركين فيها، كما أقيم معرض لمنتجات الورش الفنية المقامة بالقصر على مدار ثلاثة أيام، «ورشة تصنيع الجلود حظاظات، ميداليات وعقود» مع المدربة مدينة مصطفى، وورشة خيامية مع المدربة منى مصطفى، وورشة نحت على الجبس مع الفنان شعبان أبوالفضل.

المصرى اليوم

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