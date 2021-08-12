«علي مبارك السيرة والموال» على شاطئ جمصة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تجوال فرقها الفنية في المدن الساحلية ضمن احتفالات «صيف بلدنا» التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث استقبل مصيف جمصة بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله عرضا فنيا لفرقة على مبارك للسيرة والموال والتي قدمت مجموعة متنوعة من أغانى التراث الشعبي ومنها أغاني «على أول درجة من السلم، صبح الصباح، سير في طريقك سير، أم شال أحمر قطيفة»، جدير بالذكر استمرار العروض اسبوعيا من الأحد إلى الأربعاء طوال شهر أغسطس.