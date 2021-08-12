أخبار عاجلة

محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه -
التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة -
مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا -
محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة -
باريس سان جيرمان يقرر التضحية بـ 3 لاعبين -
السودان.. تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية الانقلاب -
إيرادات ضعيفة للأفلام السينمائية الإثنين: الإجمالي مليون و 629 ألف جنيه -
تعرف على مواعيد 4 مهرجانات سينمائية قادمة: «الجونة والقاهرة والفرانكفوني والإسكندرية» -
"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«علي مبارك السيرة والموال» على شاطئ جمصة

Print
«علي مبارك السيرة والموال» على شاطئ جمصة «علي مبارك السيرة والموال» على شاطئ جمصة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تجوال فرقها الفنية في المدن الساحلية ضمن احتفالات «صيف بلدنا» التي تنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، حيث استقبل مصيف جمصة بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبدالله عرضا فنيا لفرقة على مبارك للسيرة والموال والتي قدمت مجموعة متنوعة من أغانى التراث الشعبي ومنها أغاني «على أول درجة من السلم، صبح الصباح، سير في طريقك سير، أم شال أحمر قطيفة»، جدير بالذكر استمرار العروض اسبوعيا من الأحد إلى الأربعاء طوال شهر أغسطس.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه

محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا

مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا

محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة

محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة