«أولادي وسن المراهقة» محاضرة بثقافة الأقصر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان «أولادي وسن المراهقة»، أوضحت عزة القاضي خلالها مفهوم سن المراهقة، والتغيرات الجسدية والفكرية التي يمر بها الأطفال في هذا السن، كما عقدت محاضرة خلال الإجتماع الأسبوعي لنادى الأدب بحضور الشاعر يحيى سمير رئيس نادي الأدب، بعنوان «التأليف المسرحي» أوضح فيها المخرج المسرحي كريم الشاوري ماهي المسرحية، وعناصر النص المسرحي وكيفية كتابته، بينما نفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية عمل أشكال بالصلصال نفذتها رحمه أحمد.

أقيم بقصر ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان «قلعة صلاح الدين» تأليف حازم هاشم، سردتها بسمة جابر، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال ورشة حكي بعنوان «الدجاجة الحمراء وأصدقائها» سردتها إيمان محمد، كما عقد بيت ثقافة الأقالته محاضرة بعنوان «أضرار الإنترنت على الأطفال» تناول خلالها د. عبده الضوي سلبيات الإنترنت على الأطفال، ومنها فقدان الثقة بالنفس، والتعرض للانحراف؛ بجانب استمرار كورسات أساسيات الكمبيوتر بنادي التكنولوجيا والمعلومات بقصر ثقافة حاجر العديسات حاضرتها كريمة جمعه، كذلك قدمت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان «القلم بين الأدب والنقد» تحدث على حسان عن القلم المعتدل الحيادي بين الإبداع والنقد، وتأثير النقد البناء في تكوين الأدب، بينما أقام قصر ثقافة إسنا محاضرة بعنوان «الجريمة وارتفاع معدلاتها» ألقاها محروس سعد.