هانى سرحان يخوض أولى تجاربه السينمائية بـ«اللى ميتسموش»

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تعاقد المؤلف والسيناريست هانى سرحان على فيلم «اللى مايتسموش»، وهو أول مؤلفاته السينمائية الذى يعمل عليه حالياً، على أن يكون الفيلم جاهزًا للعرض خلال 2022.

ويدخل هانى سرحان فى تجربته السينمائية الأولى عالما جديدا من الإثارة والأكشن، حيث يتناول الفيلم عالم القدرات الخاصة، مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرهما من القدرات التى مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.

ويخطط هانى سرحان فى الفترة الحالية لخوض تجارب سينمائية عديدة بعد النجاح الدرامى الذى حققه الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل «الاختيار ٢»، والذى قام فيه بتوثيق بطولات رجال الشرطة واستطاع أن يتصدر قائمة مشاهدات رمضان 2021، ولعب بطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكى وبشرى.

وبرز اسم هانى سرحان من خلال أعمال مثل ثنائية «الأب الروحى»، والغوص فى عالم المصارعة الرومانية بمسلسل «لمس أكتاف»، وجرأة تناول الأحياء الشعبية فى فترة الفتوات والحكم بالنبوت فى مسلسل «الفتوة» الذى حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.