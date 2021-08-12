«ستونز»: ثقة «جوارديولا» كانت سببًا فى تجديد عقدى

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أكد الدولى الإنجليزى جون ستونز، مدافع فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، أن الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى للفريق، كان سببًا رئيسيًا فى تجديد عقده مع النادى.

وكان نادى مانشستر سيتى أعلن تجديد التعاقد مع جون ستونز حتى 2026، وذلك بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق فى الموسم المنقضى، ونجاحه فى الفوز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى.

وقال ستونز، فى تصريحات لموقع ناديه الرسمى: «القرار كان سهلًا بتجديد عقدى، أعتقد أن الجميع، طاقم التدريب وجميع الموظفين الآخرين الموجودين هنا، جعلونى أشعر بالترحيب منذ اليوم الأول».

وأضاف: «الثقة التى منحها لى بيب جوارديولا كانت سببًا أساسيًا لتجديد العقد، فالجميع هنا يلعب دورا رئيسيًا فى نجاحنا كلاعبين، من الصعب قول ذلك، لكن لولاهم لم يكن الأمر سهلًا أن أضع القلم على الورق وأمدد عقدى، لكننى الآن أشعر أننى فى بيتى، وأحب هذا المكان».