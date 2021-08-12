«إنتر ميلان» يحسم صفقة «دجيكو»

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نجح مسؤولو نادى إنتر ميلان الإيطالى فى التوصل لاتفاق مع نادى روما الإيطالى، للتعاقد مع المهاجم البوسنى إيدين دجيكو، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن نادى إنتر ميلان نجح فى حسم صفقة دجيكو، خلال الميركاتو الصيفى، حيث اتفق مع روما على دفع مقابل أقل من مليونى يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب البوسنى.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن المهاجم البوسنى سيكمل انتقاله إلى إنتر ميلان، فى الانتقالات الصيفية، خلال الساعات المقبلة، ليكون بديلًا للبلجيكى رادميل لوكاكو، الذى اقترب من الرحيل عن الفريق، بعد العرض المغرى الذى تلقاه من نادى تشيلسى الإنجليزى.

يُذكر أن عقد دجيكو مع روما ينتهى فى الصيف المقبل، ويفضل اللاعب البوسنى مغادرة نادى العاصمة الإيطالية، وخاض اللاعب 260 مباراة مع روما، ونجح فى تسجيل 119 هدفًا فى مختلف البطولات بقميص الذئاب.