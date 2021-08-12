كيا سيراتو الجديدة تقدم بخمس فئات وسعر يبدأ من ٣٢٠ ألف جنيه

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قدمت كيا نسخة 2022 –الفيس ليفت، من سيراتو بتصميم جديد، مع تجهيزات داخلية متطورة. تقدم سيراتو الجديدة بتصميم خارجى متطور يشمل مصابيح أمامية أنحف مجهزة بإضاءة الـ LED، مع شبكة أمامية محسنة وصادم أمامى بتصميم جديد، سيراتو الجديدة تتشابه مع خلفية النسخة السابقة وخاصة المصابيح الخلفية، مع إضافة شعار كيا الجديد، تصميم جديد للصادم الخلفى.

وتحمل نفس محرك النسخة السابقة المكون من 4 سلندر مقصورة سيراتو الجديدة تأتى بالاختيار بين أنظمة القيادة، شاشة يمكن التحكم بها عن طريق اللمس قياس 8 بوصة تدعم نظام توصيل الهواتف الذكية وتشمل التجهيزات الخارجية على، طى المرايات الجانبية كهربائياً، مصابيح أمامية LED تعمل عند إدارة المحرك، مصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الإضاءة، مصابيح خلفية LED، مرايات تعمل بالكهرباء.السيارة تقدم بخمس فئات مختلفة التجهيزات والكماليات بأسعار رسمية تبدأ من 320 ألف جنيه، حتى 415 ألف جنيه.