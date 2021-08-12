رامي وحيد: «تعافيت من كورونا.. ووالدتي دخلت العزل بسببي»

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أعلن الفنان رامي وحيد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن والدته تخضع حالياً للعزل الصحي بسببه، مطالبا جمهوره بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكتب رامي وحيد منشور عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «الحمد والشكر لله النهارده ربنا أتم شفائي على خير من كورونا اللعينة».

وأضاف رامي وحيد: «النهارده الفجر أمي دخلت العزل الصحي بسببي عشان مرضيتش تسيبني لوحدي وأنا عيان».

وتابع رامي وحيد: «رغم ان مناعتها ضعيفه بسبب الكانسر، الحمد لله على كل شيء أنا كل اللي بطلبه منكم الدعاء ليها ربنا يشفيها».

رامي وحيد

كان رامي وحيد أعلن عن إصابته بفيروس كورونا منذ فترة، وكتب عبر «فيسبوك»: «الحمدلله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا».

وينتظر رامي وحيد حاليًّا عرض مسلسله التليفزيوني الجديد «المماليك» الذي يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم أبرزهم رانيا يوسف، محمد لطفي، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، محمد سليمان، تأليف هشام هلال ورشة كتابة يحيي حمزة ومحمود شكري، إخراج حازم فودة، إنتاج بيست ميديا.