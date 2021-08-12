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حمزة الجمل يعلق على إمكانية تهاون الإسماعيلي أمام في مواجهة السبت

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حمزة الجمل يعلق على إمكانية تهاون الإسماعيلي أمام الزمالك في مواجهة السبت حمزة الجمل يعلق على إمكانية تهاون الإسماعيلي أمام في مواجهة السبت

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قال حمزة الجمل، لاعب النادي الإسماعيلي السابق، إن الدراويش لن يتهاون أمام ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري العام والمقرر لها السبت المقبل.

وأضاف الجمل في تصريحات تليفزيوينة: «لا صحة لكل ما يتردد حول تهلون الإسماعيلي أمام الزمالك السبت المقبل بسبب احتياج الفريق الأبيض إلى نقاط المباراة الثلاث لمواصلة المشوار نحو صدارة الدوري، فالإسماعيلي يلعب كل مبارياته من أجل تحقيق الفوز فقط، دون النظر إلى مصلحة أندية أخرى».

واختتم الجمل: «الإسماعيلي لديه جهاز فني متميز بقيادة إيهاب جلال يلعب من أجل تحسين وضع الدراويش في جدول الدوري العام، فلا صحة لكل ما يتردد حول تهاون لاعبي الاسماعيلي أمام الزمالك، فهذه العبارة تتردد دوماً قبل لقاءات الفريقين معا».

وتعادل الإسماعيلي أمام الأهلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري المصري.

المصرى اليوم

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