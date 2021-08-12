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تحطم مروحية روسية على متنها 13 سائحًا

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تحطم مروحية روسية على متنها 13 سائحًا تحطم مروحية روسية على متنها 13 سائحًا

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تحطمت طائرة مروحية روسية، الخميس، في شرق ، وعلى متنها 13 سائحا و3 من أفراد طاقمها.

وحسب وكالة سبوتنيك، قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طائرة هليكوبتر تقل سائحين في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا تحطمت.

وأوضحت الوزارة، أن المروحية كانت من طراز «مي-8» وكان على متنها 13 سائحا إلى جانب 3 من أفراد طاقمها.

وقالت الوزارة، أن موظفي محمية كرونوتسكي الطبيعية توجهوا بسرعة بواسطة القوارب لإنقاذ ركاب المروحية.

وأكدت أن 8 أشخاص على الأقل، من بين المتواجدين على متنها نجوا من حادث التحطم.

ولم تكشف الوزارة عن مزيد من التفاصيل حول سبب تحطم الطائرة.

وأشارت إلى أنه جاري تجهيز طائرة هليكوبتر تابعة لوزارة الطوارئ الروسية بالتنسيق مع رجال إنقاذ للوصول لمكان الحادث.

المصرى اليوم

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