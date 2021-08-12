نيللي كريم ليست الوحيدة.. ثنائيات شهيرة رفعت شعار «الحب لا يعترف بفارق السن» (تقرير)

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«الحب لا يعترف بفارق السن»، مقولة استطاعت أن تجد التطبيق الفعلي في الوسط الفني، ونجحت ثنائيات عديدة في تجاهل فارق العمر، وآخرها نيللي كريم وزوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور.

احتفلت الفنانة نيللي كريم بحفل زفافها مساء الأربعاء، على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، في إحدي منتجعات الساحل الشمالي.

ويعد هذا هو الزواج الأول لعاشور، حيث تكبره نيللي كريم بـ8 سنوات، فهي مواليد 1974، أما هو فقد ولد في العام 1981.

وبعد زواجهما، أشعلت نيللى مواقع التواصل الاجتماعي الحديث عن الفارق العمري بين الثنائي، مندهشين بأنه سيكون الزواج الأول للاعب الاسكواش هشام عاشور، في حين مرت نيللى بأكثر من تجربة زواج.

وهناك تجارب مماثلة شهدت فوارق عمرية كبيرة بين شريكي الحياة منها ما استمرت بنجاح، ومنها ما كتب عليها الفشل.

أعلنت الفنانة نانسي صلاح، 29 سنة، استعدادها للزواج من المخرج سامح عبدالعزيز، 45 سنة، بينما كان الفارق العمري بينهما 16 سنة، وعقب إعلان الطرفين ارتباطهما تعجب جمهورهما ومتابعوهما من ارتباطهما رغم هذا الفارق الكبير، قبل أن ينفصلا.

نانسي صلاح و المخرج سامح عبد العزيز

الفنانة رانيا فريد شوقي تزوجت من الفنان مصطفى فهمي، على الرغم من أن الفرق بينهما 32 سنة، ولكن لم تنجح هذه الزيجة كثيرا وانفصلا بعد 3 سنوات.

مصطفى فهمي و رانيا فريد شوقي

الفنانة رانيا يوسف تزوجت من المنتج والفنان محمد مختار، وبينهما فارق عمري 25 سنة، ولكن بعد 12 عاما قررا الانفصال بسبب نشوب خلافات كبيرة بينهما، خاصة بعد القضية الشهيرة التي اتهمته خلالها خادمتهما بزواجه منها عرفيا، فطلبت رانيا يوسف الانفصال.

رانيا يوسف و محمد مختار

الفنانة مي كساب تزوجت من مطرب المهرجانات الشهير «أوكا»، والفارق العمري بينهما 9 سنوات، لكن علاقة الحب التي جمعتهما جعلتهما يتغاضيان عن هذا الأمر، وكشفت مي كساب عن فارق العمر بينهما في أحد البرامج، مؤكدة أن حبهما كان أكبر من الوقوف عند تلك النقطة.

مي كساب و اوكا

عام 2017، أثارت الفنانة سمية الخشاب جدلا واسعا عندما تزوجت من الفنان أحمد سعد، إذا لم يكن أحد متوقع هذا الزواج بسبب فارق العمر، فكانت العروس 51 عاما فيما الزوج لم يتجاوز 37 عاما، وخاصة بعد اتهام الفنانة ريم البارودي لسمية الخشاب بسرقة خطيبها، ولكن الجمهور والمتابعين أندهشوا من إعلان انفصالهما، وسط دعاوى قضائية واتهامات.

سمية الخشاب و أحمد سعد

لم يقف فارق العمر عائقا أمام زواج الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، الذي يكبرها بنحو 14 عاما، لكنها قالت في تصريحات لها حول هذا الأمر إنهما يتمتعان بالتفاهم الشديد والتقارب الفكري بينهما.

هنا الزاهد و أحمد فهمي

المغربية بسمة بوسيل تزوجت من الفنان تامر حسني رغم أن الفارق العمري بينهما 14 سنة، وتفاجأ جمهور الفنان من هذا الفارق الكبير، لأنه أبرز الفنانين الذين يحافظون على لياقتهم البدنية، وأكثرهم يحافظون على شبابهم مهما تقدم العمر بهم.

تامر وبسمة حاليا متزوجان منذ 8 سنوات، أنجبا خلالهما 3 أبناء، ورغم توتر العلاقة بينهما بين الحين والآخر إلا أنهما يتبادلان الحب والحرص على استمرار الزيجة.