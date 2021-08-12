فرقة بورسعيد للفنون الشعبية برأس البر

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شاركت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية على انغام السمسمية بليلة فنية من ليالى «صيف بلدنا» التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، أمام الجماهير من مصطافى مدن الجمهورية، حيث بدأت الليلة مع شاعر دمياط ورئيس رابطة الزجالين احمد راضى اللاوندى بقصائد عن بورسعيد واخرى بعنوان برواز، تلاها الحفل الفنى مع فقرات الاستعراض المستوحاه من التراث البورسعيدي وبمشاركة المطربين عبدالرحمن سعد وفارس صابر، وعرضت الفرقة رقصات «الضمة، الصياد، البحرية، بتغنى لمين»، وشارك كل من الفنان محمود غندر والفنان مؤمن ثابت بالعزف عالسمسمية، وبالايقاع الفنان إسلام صديق، اما تصميم الرقصات والتدريب للفنان محمد صالح، جاء العرض بحضور مدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة دمياط.