أخبار عاجلة

محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه -
التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة -
مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا -
محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة -
باريس سان جيرمان يقرر التضحية بـ 3 لاعبين -
السودان.. تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية الانقلاب -
إيرادات ضعيفة للأفلام السينمائية الإثنين: الإجمالي مليون و 629 ألف جنيه -
تعرف على مواعيد 4 مهرجانات سينمائية قادمة: «الجونة والقاهرة والفرانكفوني والإسكندرية» -
"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فرقة بورسعيد للفنون الشعبية برأس البر

Print
فرقة بورسعيد للفنون الشعبية برأس البر فرقة بورسعيد للفنون الشعبية برأس البر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية على انغام السمسمية بليلة فنية من ليالى «صيف بلدنا» التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، أمام الجماهير من مصطافى مدن الجمهورية، حيث بدأت الليلة مع شاعر دمياط ورئيس رابطة الزجالين احمد راضى اللاوندى بقصائد عن بورسعيد واخرى بعنوان برواز، تلاها الحفل الفنى مع فقرات الاستعراض المستوحاه من التراث البورسعيدي وبمشاركة المطربين عبدالرحمن سعد وفارس صابر، وعرضت الفرقة رقصات «الضمة، الصياد، البحرية، بتغنى لمين»، وشارك كل من الفنان محمود غندر والفنان مؤمن ثابت بالعزف عالسمسمية، وبالايقاع الفنان إسلام صديق، اما تصميم الرقصات والتدريب للفنان محمد صالح، جاء العرض بحضور مدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة دمياط.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه

محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا

مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا

محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة

محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة