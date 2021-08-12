قاتل زوجته بـ16 طعنة في إمبابة: «خلت سيرتي على كل لسان»

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ألقت الأجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل بتهمة قتل زوجته بـ16 طعنة، بمنطقة إمبابة والتخلص من جثتها في عقار مهجورعلى بعد 300 متر منزل الزوجية، تم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان قسم شرطة إمبابة تلقي بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة سيدة بها عدة طعنات في منطقة متفرقة من جسدها، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وبالفحص وتفريغ الكاميرات تم تحدد هوية المجني عليها في عقد الثالث من عمرها.

انتدبت النيابة العامة طبيب شرعي لتشريح الجثة لبيان أسباب وفاتها، وتبين إن المجني عليها تعرضت لـ 16 طعنة في أماكن متفرقة من جسدها، وكلفت النيابة العامة، مباحث إمبابة بسرعة ضبط مرتكب الجريمة واستكمال التحريات في الواقعة.

كشفت التحريات مباحث الجيزة أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة، انتقاما من زوجته بسبب شكه في سلوكها بعد تغيبها عن منزل الزوجية عدة أيام بحجة أنها كانت مقيمة في العمل.

وذكرت التحريات أن المتهم انتظر حتى عادت زوجته من الخارج بعد غياب 5 أيام متصلة عن المنزل وسدد عدة طعنات قاتلة أودت بحياتها في الحال، ثم قام بحمل الجثة والتخلص منها في عقار تحت الإنشاء بالقرب من منزل الزوجية في أوقات متأخرة من الليل.

جثة القتيلة - صورة أرشيفية

كشفت الكاميرات المراقبة الموجود على أحد العقارات المجاورة، قيام الزوج بحمل زوجته والتخلص منها في العقار المهجور، وبمواجهة المتهم بعد القبض عليه، اعترف بتفاصيل الحادث، وقال قتلتها بعد غيابها عن البيت بالأيام، وأصبحت سمعتي في المنطقة على كل لسان»، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 3 أيام على ذمة التحقيقات.