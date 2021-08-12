حمادة أنور: موسيماني يتحمل مسؤولية تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي

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يرى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتحمل جزء كبير من مسؤولية تعادل الفريق الأحمر أمام الإسماعيلي.

وانتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني، ساعد إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي على الخروج بالمباراة بالتعادل، بسبب الطريقة اليا لعب بها بعد خروج محمد شريف».

وأضاف: «الأهلي تأثر بخروج محمد شريف، وغير من طريقة لعبه لأن الكونغولي والتر بواليا، يعتمد فقط على الفريق ضربات الرأس ولا يجيد التحرك خلف المدافعين مثل شريف».

وتابع: «موسيماني، أخطأ بإخراج حسين الشحات، فهو كان مصدر الخطورة في الفريق الأحمر، وقادر على التحرك خلف مدافعي الإسماعيلي»، مضيفا :«بخروج الشحات، موسيماني، قلل الضغط على دفاع الإسماعيلي وسهل من مهمتهم».

وختم: «الأهلي لم تكن له أي خطورة في الشوط الثاني باستثناء هجمة وحيدة لصلاح محسن».