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تداول صورة لأدخنة كثيفة فوق سد النهضة.. فما الحقيقة؟

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تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأدخنة كثيفة تتصاعد من سد النهضة الإثيوبي، وتظهره وكأنه يتعرض لحريق كبير.

وتحققت خدمة تقصي الأخبار التابعة لوكالة «فرانس برس» من تلك الصور المتداولة، وأوضحت أن هذه الصورة ليست حقيقة ومزيفة تماما.

وأشارت إلى أن تلك الصورة من الأساس لا تخص سد النهضة، وأن الحريق ليس بحريق، بل هي صورة للضباب فوق سد «الممرات الثلاثة» في الصين تم نشرها في وكالة «شينخوا» الصينية في عام 2020.

صورة متداولة لتصاعد الدخان من سد النهضة

وشيدت الصين سد «الممرات الثلاثة» بين 1994 و2012 على نهر يانغتسي وحققت من خلاله الرقم القياسي العالمي لأكبر سد تبلغ طاقته 22،5 مليون كيلوواط.

المصرى اليوم

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