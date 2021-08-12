مدرب حراس الإسماعيلي: حققنا المطلوب أمام الأهلي.. وفوزي لا يُسأل عن الهدف

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عبر مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، عن رضاه التام بتعادل الدراويش مع نظيره الأهلي أمس الأربعاء بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العام على ستاد الإسكندرية.

وقال كمال في تصريحات تليفزيونية: «حققنا تعادلاً مرضياً أمام الأهلي في ظل الظروف التي يمر بها الإسماعيلي هذا الموسم، ورغم ذلك فإن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال يلعب جميع مبارياته على حصد النقاط الثلاث».

واختتم كمال: «محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وكان نجم اللقاء الأول، ولا يسأل عن هدف الأهلي الذي سجله محمد شريف في الدقيقة الثالثة والعشرين من الشوط الأول».