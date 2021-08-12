أخبار عاجلة

محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه -
التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة -
مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا -
محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة -
باريس سان جيرمان يقرر التضحية بـ 3 لاعبين -
السودان.. تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية الانقلاب -
إيرادات ضعيفة للأفلام السينمائية الإثنين: الإجمالي مليون و 629 ألف جنيه -
تعرف على مواعيد 4 مهرجانات سينمائية قادمة: «الجونة والقاهرة والفرانكفوني والإسكندرية» -
"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مدرب حراس الإسماعيلي: حققنا المطلوب أمام الأهلي.. وفوزي لا يُسأل عن الهدف

Print
مدرب حراس الإسماعيلي: حققنا المطلوب أمام الأهلي.. وفوزي لا يُسأل عن الهدف مدرب حراس الإسماعيلي: حققنا المطلوب أمام الأهلي.. وفوزي لا يُسأل عن الهدف

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عبر مصطفى كمال، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، عن رضاه التام بتعادل الدراويش مع نظيره الأهلي أمس الأربعاء بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري العام على الإسكندرية.

وقال كمال في تصريحات تليفزيونية: «حققنا تعادلاً مرضياً أمام الأهلي في ظل الظروف التي يمر بها الإسماعيلي هذا الموسم، ورغم ذلك فإن الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال يلعب جميع مبارياته على حصد النقاط الثلاث».

واختتم كمال: «محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي قدم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، وكان نجم اللقاء الأول، ولا يسأل عن هدف الأهلي الذي سجله محمد شريف في الدقيقة الثالثة والعشرين من الشوط الأول».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا