مصرع 3 غرقًا والبحث عن 4 جثث في انقلاب «تروسيكل» بترعة في المنيا

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لقي 3 أشخاص مصرعهم غرقا، بينما تواصل قوات الإنقاذ النهري، البحث عن جثث 4 أخرين في تعداد المفقودين، وذلك نتيجة انقلاب تروسيكل كان يستقله نحو 13 شخصا، وسقوطه داخل ترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس التابعه لمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، ونجا منهم 6 أشخاص فقط، مساء أمس الأربعاء.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل كان يستقله عددً من المواطنين، داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس.

انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث، وتبيّن أن التروسيكل كان يستقله 13 من الأهالي، وخلال سيره انقلب داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، وأسفر عن غرق 7 أشخاص، تم انتشال جثث 3 منهم فيما لايزال 4 في تعداد المفقودين، وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن جثثهم داخل المجري المائي للترعة.

وقال مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، إنه فور وقوع الحادث انتقل فريق من الوحدة المحلية، وتبين أن 6 أشخاص تمكنوا من الخروج من الترعة دون حدوث أية إصابات بهم، وتم انتشال 3 جثث، وجاري انتشال 4 جثث آخرين مازالوا داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف، وتجري إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا تحرياتها الأولية لمعرفة اسباب وتفاصيل وقوع الحادث.