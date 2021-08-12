أخبار عاجلة

محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه -
التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة -
مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا -
محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة -
باريس سان جيرمان يقرر التضحية بـ 3 لاعبين -
السودان.. تأجيل جلسة محاكمة البشير في قضية الانقلاب -
إيرادات ضعيفة للأفلام السينمائية الإثنين: الإجمالي مليون و 629 ألف جنيه -
تعرف على مواعيد 4 مهرجانات سينمائية قادمة: «الجونة والقاهرة والفرانكفوني والإسكندرية» -
"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سمير كمونة لـ موسيماني: «لازم تبقى عادل وتعطي كل لاعب حقه»

Print
سمير كمونة لـ موسيماني: «لازم تبقى عادل وتعطي كل لاعب حقه» سمير كمونة لـ موسيماني: «لازم تبقى عادل وتعطي كل لاعب حقه»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، رسالة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد تعادل الفريق الأحمر مع الإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني لازم يتعامل مع لاعبي الأهلي من الناحية النفسية لإخراجهم سريعًا من أثار التعادل مع الإسماعيلي».

وأضاف: «الأهلي إذا استمر بهذا الأداء من الممكن أن يخسر في مباراة إنبي المقبلة، لذلك لا بد من التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية».

ووجه كمونة رسالة إلى موسيماني، قائلا: «لازم تبقى عادل مع اللاعبين، اعطي لكل لاعب حقه، اللاعب البعيد عن مستواه لا بد من استبعاده من التشكيل الأساسي لأن الفترة المقبلة لا تتحمل فقدان مزيد من النقاط».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

نائب أمير حائل يتفقّد استاد المنطقة قبل مباريات الطائي بالدوري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

حافلة الأهلي تصل استاد الإسكندرية استعدادًا لخوض مباراة المصري

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس استعدادًا لمواجهة سيراميكا