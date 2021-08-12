سمير كمونة لـ موسيماني: «لازم تبقى عادل وتعطي كل لاعب حقه»

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وجه سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، رسالة إلى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد تعادل الفريق الأحمر مع الإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «موسيماني لازم يتعامل مع لاعبي الأهلي من الناحية النفسية لإخراجهم سريعًا من أثار التعادل مع الإسماعيلي».

وأضاف: «الأهلي إذا استمر بهذا الأداء من الممكن أن يخسر في مباراة إنبي المقبلة، لذلك لا بد من التعامل مع اللاعبين من الناحية النفسية».

ووجه كمونة رسالة إلى موسيماني، قائلا: «لازم تبقى عادل مع اللاعبين، اعطي لكل لاعب حقه، اللاعب البعيد عن مستواه لا بد من استبعاده من التشكيل الأساسي لأن الفترة المقبلة لا تتحمل فقدان مزيد من النقاط».