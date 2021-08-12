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سمير كمونة: دفاع الأهلي «كارثة».. ومعلول ضعيف دفاعيًا

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سمير كمونة: دفاع الأهلي «كارثة».. ومعلول ضعيف دفاعيًا سمير كمونة: دفاع الأهلي «كارثة».. ومعلول ضعيف دفاعيًا

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قال سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، إن مدافعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرتكبون أخطاء كارثية في المباريات الأخيرة.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «مدافعو الأهلي يرتكبون أخطاء كارثية في الفترة أخرها في مباراة الإسماعيلي»، مضيفًا: «الأخطاء الدفاعية للفريق الأحمر (كارثة)، كان من الممكن ان يدخل مرمى الفريق أكثر من هدف في مباراة الإسماعيلي».

وأضاف: «التونسي على معلول، ظهير أيسر الأهلي ضعيف دفاعيا، فهو لا يجيد التغطية العكسية والكرة دائمًا تُلعب من خلفه»، مضيفًا: «الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، يجب أن يعالج تلك الأخطاء للمدافعين قبل فوات الأوان».

يذكر أن مباراة الأهلي والإسماعيلي، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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