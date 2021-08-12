أخبار عاجلة

"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات -
مجلس التعاون يؤكد موقفه الثابت بشأن أهمية استعادة الأمن والاستقرار في أفغانستان -
الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب -
المبعوث الأممي الخاص باليمن يتسلم مهامه 5 سبتمبر -
أمانة العاصمة المقدسة تعالج التشوُّه البصري بـ25 مليون ريال -
مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتّهم "طالبان" بإعدام مدنيين -
للمرة الأولى تجربة الصبارة الراقصة على الهواء.. وتحذيرات من خطورتها على الأطفال -
حالة إيجابية وحالة شفاء من كورونا في شمال سيناء -
نضال الشافعي يوجه أول رسالة له من على فراش المرض (تسجيل صوتي) -
اجتماع تمهيدي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ثقافة القليوبية تناقش استراتيجيات التعامل مع ذوي القدرات الخاصة

Print
ثقافة القليوبية تناقش استراتيجيات التعامل مع ذوي القدرات الخاصة ثقافة القليوبية تناقش استراتيجيات التعامل مع ذوي القدرات الخاصة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار حرص وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم على زيادة الوعي بقضايا ذوى الإحتياجات الخاصة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم قصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان «إستراتيجيات التعامل مع ذوي القدرات الخاصة» ألقاها وهدان على إخصائي نفسي، تحدث فيها عن طرق التعامل مع ذوي الإحتياجات في جميع مناحي الحياة بدء من إكتشاف وتشخيص الحالة، مرورا بطرق التكيف الحياتي مع المرض المصاب به وفهم طبيعته، وبالتالي وضع استراتيجية مناسبة لكل حالة بمساعدة الأسرة والمدرسة والمجتمع المحيط به، بجانب ورشة فنية باستخدام طين الصلصال للطفل زياد أشرف من أبطالنا الأطفال ذوي القدرات، بجانب تنظيم القصر احتفالا بالعام الهجري الجديد تحدث فضيلة الشيخ جلال السعيد بإدارة أوقاف القليوبية عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وختاما فقرة فنية موسيقية شارك فيها الفنانين سعيد محروس، سعيد شاهين، السيد الجارحي.

نظم قصر ثقافة بهتيم محاضرة بعنوان «كيفية الإحتفال بالعام الهجري الجديد» القاها الإمام والخطيب بالأوقاف الشيخ منصور البهتيمى، كما أستقبل القصر فصل محو الأمية للطلاب الراغبين في محو أميتهم، وذلك في إطار الدور المجتمعي لقصور الثقافة، فيما نظم نادي المرأة بقصر ثقافة بنها ورشة تطريز وذلك في إطار دعم الهيئة لزيادة المهارة اليدوية لدى المرأة المصرية تدريب إيمان نور الدين، وورشة رسم للأطفال بنادي مواهب القصر تدريب منى محفوظ.

بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي أعدتها مكتبة كفر عبيان لقصة «العصفور وشجرة الظل» تأليف أحمد قرني، بصوت الطفلة بتول مينا، وقصة «علي الزيبق» بصوت مرفت تادرس قدمتها مكتبة طحانوب، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة رسم حر للأطفال ضمن فعاليات النشاط الصيفي تدريب مروة محمد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه

محافظ الغربية: تنفيذ 100 مشروع بقطاع التعليم بقرى زفتى بتكلفة 344 مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

التفاصيل الكاملة لعملية التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة

مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا

مياه سوهاج : البدء في طباعة فواتير مياه الشرب فوريًا

محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة

محافظ الإسماعيلية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة