ثقافة القليوبية تناقش استراتيجيات التعامل مع ذوي القدرات الخاصة

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في إطار حرص وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم على زيادة الوعي بقضايا ذوى الإحتياجات الخاصة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم قصر ثقافة كفر شكر محاضرة بعنوان «إستراتيجيات التعامل مع ذوي القدرات الخاصة» ألقاها وهدان على إخصائي نفسي، تحدث فيها عن طرق التعامل مع ذوي الإحتياجات في جميع مناحي الحياة بدء من إكتشاف وتشخيص الحالة، مرورا بطرق التكيف الحياتي مع المرض المصاب به وفهم طبيعته، وبالتالي وضع استراتيجية مناسبة لكل حالة بمساعدة الأسرة والمدرسة والمجتمع المحيط به، بجانب ورشة فنية باستخدام طين الصلصال للطفل زياد أشرف من أبطالنا الأطفال ذوي القدرات، بجانب تنظيم القصر احتفالا بالعام الهجري الجديد تحدث فضيلة الشيخ جلال السعيد بإدارة أوقاف القليوبية عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وختاما فقرة فنية موسيقية شارك فيها الفنانين سعيد محروس، سعيد شاهين، السيد الجارحي.

نظم قصر ثقافة بهتيم محاضرة بعنوان «كيفية الإحتفال بالعام الهجري الجديد» القاها الإمام والخطيب بالأوقاف الشيخ منصور البهتيمى، كما أستقبل القصر فصل محو الأمية للطلاب الراغبين في محو أميتهم، وذلك في إطار الدور المجتمعي لقصور الثقافة، فيما نظم نادي المرأة بقصر ثقافة بنها ورشة تطريز وذلك في إطار دعم الهيئة لزيادة المهارة اليدوية لدى المرأة المصرية تدريب إيمان نور الدين، وورشة رسم للأطفال بنادي مواهب القصر تدريب منى محفوظ.

بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي أعدتها مكتبة كفر عبيان لقصة «العصفور وشجرة الظل» تأليف أحمد قرني، بصوت الطفلة بتول مينا، وقصة «علي الزيبق» بصوت مرفت تادرس قدمتها مكتبة طحانوب، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة ورشة رسم حر للأطفال ضمن فعاليات النشاط الصيفي تدريب مروة محمد.